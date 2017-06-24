Теракты в Пакистане: число жертв возросло до 73

Возросло количество погибших при терактах в Пакистане: ранее сообщалось о 61 погибшем в трех нападениях, в субботу утром появилась информация о 73 жертвах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает vesti.ru.

Согласно имеющимся данным, при взрывах 23 июня на рынке в городе Парачинар на северо-западе страны погибли 55 человек, в городскую больницу были доставлены более 260 человек, многие из них в критическом состоянии. Еще один взрыв произошел в тот же день в городе Кветта в Белуджистане. Там возле полицейского отделения взорвался автомобиль, погибли 14 человек.

Кроме того, в придорожном ресторане города Карачи на юге страны вооруженный огнестрельным оружием мужчина напал на полицейских, погибли четыре человека, пишет вести.ру.