Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои намеки по поводу возможного убийства президента США Дональда Трампа. Он пошутил на этот счет, отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Гластонбери. Белый дом осудил Деппа.

"Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трама", - заявил 54-летний актер журналу People.

"Это вышло не так, как предполагалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался развлечь [публику], а не навредить кому-то", - добавил Депп.

Актер пошутил по поводу Трампа, отвечая на вопросы перед показом на фестивале Гластонберри фильма 2004 года "Распутник", в котором он сыграл главную роль, сообщаяет Арменпресс со ссылкой на BBC.com

"Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого", - сказал актер. И спросил поклонников, помнят ли они, "когда в последний раз актер убивал президента".

"Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - закончил свою шутку Депп.