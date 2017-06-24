На Кубке конфедераций состоятся последние игры командного этапа подгруппы А

На Кубке конфедераций начинаются последние игры командного этапа подгруппы А.

Как передает Арменпресс, в Казани на одноименном стадионе команда России примет сборную Мексики, а в Санкт-Петербурге померятся силами команды Новой Зеландии и Португалии.

Сейчас лидируют сборные Мексики и Португалии, набравшие по 4 очка. У сборной России 3 очка, у Новой Зеландии – 0.