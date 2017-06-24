Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

На Кубке конфедераций состоятся последние игры командного этапа подгруппы А


На  Кубке конфедераций начинаются  последние  игры  командного этапа подгруппы А.

Как  передает Арменпресс, в Казани на одноименном стадионе команда России примет сборную Мексики, а в Санкт-Петербурге померятся силами команды  Новой  Зеландии и Португалии.

Сейчас лидируют сборные Мексики и Португалии, набравшие  по 4  очка. У сборной  России 3 очка, у Новой  Зеландии – 0.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации