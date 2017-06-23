Крупнейшую плавучую солнечную электростанцию показали на видео

Крупнейшую в мире плавучую электростанцию, расположенную в Китае, показали на видео. Его публикует Ruptly, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Здесь раньше были шахты. Потом они обрушились, образовалось огромное озеро. Когда сделали солнечную электростанцию, улучшилась экологическая обстановка. Не только природе стало лучше, но и доход появился. Практично!» — рассказал один из местных жителей.

Работающая на полную мощность установка генерирует 40 мегаватт электроэнергии, что достаточно для снабжения более 15 тысяч домов.