Премьер-министр и посол Литвы в Армении обсудили вопросы развития двусторонних экономических связей

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Эрикаса Петрикаса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

Премьер-министр отметил, что между двумя странами сформировались прочные дружественные связи и Армения готова к углублению отношений в сферах, представляющих взаимный интерес.Премьер-министр и посол Литвы обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-литовского экономического сотрудничества. Стороны выразили единое мнение в том, что есть большой неиспользованный потенциал и нужно предпринять действенные шаги в направлении его реализации. В контексте активизации торгово-экономических отношений была отмечена важность активной работы армяно-литовской межправительственной комиссии, второе заседание которой планируется провести осенью текущего года в Ереване. Собеседники коснулись возможностей организации бизнес-форумов, расширения сотрудничества и реализации программ в двустороннем и многостороннем форматах.Карен Карапетян и Эрикас Петрикас обменялись мнениями также по вопросам, касающимся отношений Армения-Евросоюз и сотрудничества Армения-Литва в рамках ЕС.