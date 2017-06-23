МИД Армении пытается выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии

Вопрос об армянах, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии, остается в центре внимания МИД Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Посольство Армении в Норвегии обратилось к полиции этой страны, где подтвердили факт и сказали, что дело передано миграционным властям.

«От этого органа мы пытаемся узнать и выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии, и установить с ними связь. Сейчас мы направили письменный запрос властям Норвегии и ждем ответа – подтвердят ли они, что это были граждане Армении, а также на основании каких документов можно будет узнать об их гражданстве»,-сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Как сообщает Associated Press, шестеро армянских беженцев пересекли арктическую границу 20-го июня. Их появление в Норвегии вызвало переполох, так как между Норвегией и РФ существует соглашение, по которому никто не может пересечь границу без соответствующих документов.

Известно, что в группе нарушителей границы имеется, как минимум, один ребенок. Начальник КПП с норвежской стороны Элен-Катрин Хетта сказала, что нарушители - в возрасте от 4 до 58 лет. Пока неясно, являются ли они членами одной семьи. Власти Норвегии послали властям РФ запрос о том, почему было позволено этим людям пересечь границу без надлежащих документов.

Associated Press пишет, что после 30-го ноября 2015-года – это первый случай нарушения этой границы. До этого пути в Европу искали беженцы из Сирии и Ближнего Востока, в том числе, через территорию РФ, до арктической границы они добирались на велосипедах, поскольку пешеходам пересекать эту границу не разрешено.