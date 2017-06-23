Армения придает большую важность роли Индонезии в Юго-Восточной Азии: президент Армении Серж Саргсян

Верительные грамоты президенту Армении Сержу Саргсяну 23-го июня вручил посол Индонезии в Армении Юдди Криснанди (резиденция в Киеве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент поздравил посла с вступлением в должность и пожелал успехов. Серж Саргсян отметил, что Армения придает большую важность роли Индонезии в Юго-Восточной Азии и готова к углублению межгосударственных отношений, чему могут в значительной мере способствовать активизация межпарламентских связей, формирование необходимой договорно-правовой базы между странами. Все это, по словам президента, простимулирует развитие армяно-индонезийских торгово-экономических отношений.

Дипломат поблагодарил за прием и поздравление, отметив, что для него большая честь быть послом в стране, при изучении древней истории которой испытываешь большое уважение к армянскому народу. С точки зрения двустороннего сотрудничества посол назвал перспективной работу в направлении укрепления связей в сферах туризма, образования, торговли и экономики.

Собеседники сошлись во мнении, что географическое расстояние между Арменией и Индонезией никогда не сможет быть препятствием для развития взаимодействия – особенно в 21 веке, когда технологический прогресс существенно сокращает географическое расстояние и предоставляет большие возможности для развития отношений.

В ходе встречи было затронуто также сотрудничество Армении и Индонезии в рамках международных организаций, региональные проблемы и вызовы, процесс урегулирования карабахской проблемы.