Ушел из жизни кинорежиссер Рубен Геворкянц
23-го июня в возрасте 72 лет ушел из жизни кинорежиссер, народный артист Армении Рубен Геворкянц. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минкульта Армении, для организации его похорон будет создана правительственная комиссия.
Родился 30 ноября 1945 г. в Ереване. Армянский советский режиссер. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1982). Сын народного артиста СССР Степана Кеворкова.Работал помощником киномеханика на к/с "Арменфильм", помощником режиссера на Армянском телевидении, рабочим и лаборантом в научно-исследовательском институте химии. В 1967 году - окончил режиссерский факультет Ереванского театрально-художественного института (мастерская В. Аджемяна). С 1971 года — режиссер Ереванской студии документальных фильмов. В 1982-1989 годах — художественный руководитель ТО документальных фильмов к/с "Арменфильм". С 1989 года — художественный руководитель и директор студии документальных и короткометражных фильмов "Айк".
Преподавал режиссуру в Ереванском педагогическом институте.
Снял более 60-ти документальных и 4 игровых фильма. Автор 3-х поэтических сборников на армянском и русском языках.
1968 - Нерсесяновцы, док.
1970 - По следам одной фотографии, док.
1972 - Вдохновение, док.
1973 - Семья, док.
1979/89 - Ашхарумс, авт.сцен., реж., док.
1979 - Путь возврата, к/м
1980 - Добрый след, док.
1980 - Армянские глаза, док.
1983 - Огонь, мерцающий в ночи игр.
1986 - Пока живем (совм. с Г.Кеворковым)
1987 - Острова, авт.сцен., реж., док.
1988 - Белая кость (совм. с Г.Кеворковым), игр.
1989 - Реквием, соавт.сцен. и сореж., док.
1994 - Сестрички из Лос-Анджелеса (совм. с Г.Кеворковым), игр.
1995 - Вор, соавт.сцен., реж. (совм. с Г.Кеворковым), к/м
1995 - Параджанов. Последний коллаж, соавт.сцен., реж., док.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
1978 Премия Ленинского комсомола Армянской ССР (фильм "Вдохновение")
1978 Премия Ленинского комсомола Армянской ССР (фильм "Семья")
1981 МКФ к/м фильмов в Оберхаузене (Главный приз, фильм "Добрый след")
1987 МКФ документального кино в Нионе (Приз жюри зрителей, фильм "Острова")
1990 ВКФ неигрового кино в Воронеже (Спец. приз жюри, фильм "Острова")
1994 МКФ "Арсенал" в Риге (Приз, фильм "Рай-93")
1995 МКФ "Послание к человеку" (Спец. приз жюри, фильм "Параджанов. Последний коллаж")