Ушел из жизни кинорежиссер Рубен Геворкянц

23-го июня в возрасте 72 лет ушел из жизни кинорежиссер, народный артист Армении Рубен Геворкянц. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минкульта Армении, для организации его похорон будет создана правительственная комиссия.

Родился 30 ноября 1945 г. в Ереване. Армянский советский режиссер. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1982). Сын народного артиста СССР Степана Кеворкова.Работал помощником киномеханика на к/с "Арменфильм", помощником режиссера на Армянском телевидении, рабочим и лаборантом в научно-исследовательском институте химии. В 1967 году - окончил режиссерский факультет Ереванского театрально-художественного института (мастерская В. Аджемяна). С 1971 года — режиссер Ереванской студии документальных фильмов. В 1982-1989 годах — художественный руководитель ТО документальных фильмов к/с "Арменфильм". С 1989 года — художественный руководитель и директор студии документальных и короткометражных фильмов "Айк".

Преподавал режиссуру в Ереванском педагогическом институте.

Снял более 60-ти документальных и 4 игровых фильма. Автор 3-х поэтических сборников на армянском и русском языках.

1968 - Нерсесяновцы, док.

1970 - По следам одной фотографии, док.

1972 - Вдохновение, док.

1973 - Семья, док.

1979/89 - Ашхарумс, авт.сцен., реж., док.

1979 - Путь возврата, к/м

1980 - Добрый след, док.

1980 - Армянские глаза, док.

1983 - Огонь, мерцающий в ночи игр.

1986 - Пока живем (совм. с Г.Кеворковым)

1987 - Острова, авт.сцен., реж., док.

1988 - Белая кость (совм. с Г.Кеворковым), игр.

1989 - Реквием, соавт.сцен. и сореж., док.

1994 - Сестрички из Лос-Анджелеса (совм. с Г.Кеворковым), игр.

1995 - Вор, соавт.сцен., реж. (совм. с Г.Кеворковым), к/м

1995 - Параджанов. Последний коллаж, соавт.сцен., реж., док.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

1978 Премия Ленинского комсомола Армянской ССР (фильм "Вдохновение")

1978 Премия Ленинского комсомола Армянской ССР (фильм "Семья")

1981 МКФ к/м фильмов в Оберхаузене (Главный приз, фильм "Добрый след")

1987 МКФ документального кино в Нионе (Приз жюри зрителей, фильм "Острова")

1990 ВКФ неигрового кино в Воронеже (Спец. приз жюри, фильм "Острова")

1994 МКФ "Арсенал" в Риге (Приз, фильм "Рай-93")

1995 МКФ "Послание к человеку" (Спец. приз жюри, фильм "Параджанов. Последний коллаж")