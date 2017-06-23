В США открыли огромный бар в честь «Игры престолов»

В Вашингтоне заработал бар The Game of Thrones Pub, посвященный американскому фэнтезийному сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает портал /Film.

Заведение открылось в среду, 21 июня. Его создатели объединили три расположенных по соседству заведения, в результате чего общая площадь паба составила почти 279 квадратных метров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В баре воссозданы различные декорации из «Игры престолов. В меню The Game of Thrones Pub присутствуют напитки с тематическими названиями, к примеру, коктейль «Север помнит», названный так в честь одной из серий фэнтезийного шоу, или «Дракарис» (команда, с помощью которой драконов заставляли выдыхать пламя).

Бар будет действовать до конца августа. С чем связан такой график работы, не уточняется. Стоимость коктейлей в нем составляет 13-15 долларов. Идея создать такое заведение возникла в связи с выходом нового, седьмого, сезона «Игры престолов», который намечен на 16 июля.