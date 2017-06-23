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Выставку "Астана ЭКСПО-2017" посетили более 300 тысяч человек


Глава национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов сообщил, что выставку ЭКСПО-2017 посетили более 300 тысяч человек.

"Интерес к выставке большой. На сегодняшний день ее посетило более 300 тысяч человек, а посещений объектов ЭКСПО перевалило за 2 миллиона. Потенциальный охват международной аудитории составил 1,5 миллиарда человек, всего до конца года ожидаем охватить 2,5 миллиарда", — сказал Есимов в беседе со Sputnik Казахстан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Выставка EXPO 2017 стартовала в столице Казахстана 10 июня и продлится до 10 сентября. На выставках ЭКСПО все государства мира показывают свои лучшие технологические, научные, культурные достижения. Они формируют новую повестку глобального развития.



 



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