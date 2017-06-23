Мы даем рестарт: работать будем в 6-дневном режиме: премьер-министр Армении Карен карапетян

Правительство Армении будет по-прежнему работать минимум по 6 дней в неделю. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании Правительства Армении 23 июня премьер-министр Армении Карен Карапетян, в связи с программой Правительства, принятой накануне в парламенте.

Он поручил руководителям исполнительных ведомств в течение месяца представить график мероприятий на 2017-22 гг во исполнение программы.

О выполнении мероприятий нужно будет представлять отчёт в аппарат Правительства каждые 3 месяца. «Делаем, так сказать, рестарт. Работаем по-прежнему 6 дней в неделю. Минимум», - заявил премьер-министр.