Член сборной Армении, тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом молодежного первенства мира.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате мира в Токио он занял по общему зачету первое место, завоевав также 2 малые золотые медали.

В составе сборной Армянии по тяжелой атлетике на чемпионате мира в Токио выступали 5 спортсменов: Сона Погосян, Арпинэ Даллакян, Симон Мартиросян, Самвел Гаспарян, Акоп Мкртчян, Давид Ованнисян.

Член сборной Армении, тяжелоатлет Самвел Гаспарян стал бронзовым призером чемпионата мира. Член сборной Армянии по тяжелой атлетике Сона Погосян также стала бронзовой призершей чемпионата мира, а Арпинэ Даллакян заняла 4 место.