Госдеп США призвал Турцию уважать права человека

США крайне обеспокоены по поводу преследований диссидентов в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«Это вызывает беспокойство, и мы последовательно говорим об этом с руководством этой страны»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

По поводу арестов 170 журналистов и более десятка депутатов она заявила, что США продолжат защищать свободу слова и печати. «Мы уверены, что все это усиливает демократию, следовательно, мы должны защищать ее – как в Турции, так и в любой другой стране. Мы продолжим призывать Турцию уважать права человека, основные свободы, справедливый суд, независимость суда»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.