Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении

Между заявлениями руководителя делегации ЕС в Армении посла Петра Свитальского по поводу прошедших парламентских выборов и внутренними делами Армении нет никакой связи. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Чехии в Армении Петр Микиска.

«Господина Свитальского поддерживают страны ЕС. Чехия также финансово поддержала проведение наблюдательской миссии во время выборов, конечно, меньшей суммой, чем ЕС, однако думаю, что отклики армянских чиновников были несколько преувеличенными. Именно правительство Армении выразило желание, чтобы международные структуры помогли в проведении выборов. Армения подписала ряд международных соглашений, которые предполагают четкий круг обязательств. Не думаю, что господин Свитальский не имеет право выразить свое мнение по тому или иному вопросу»,- сказал посол Чехии в Армении Петр Микиска.

Во время обсуждения результатов выборов в НС Армении 2-го апреля посол Петр Свитальский говорил о подкупе избирателей, прочих нарушениях, а председатель ЦИК Мукучян призвал быть честным и не сгущать красок, поставив акцент на 1% сбоев.

После заявления Свитальского министр юстиции Армении Арутюнян заявил, что это была попытка вмешаться во внутренние дела Армении, а руководитель делегации ЕС сказал в ответ: «Я не буду отправлять месседжи властям Армении посредством публичных заявлений. У нас очень хорошие рабочие отношения и пути коммуникации с Правительством, я могу в любое время вовлечься в конструктивный диалог с властями. Я не нуждаюсь в публичных заявлениях для месседжей властям Армении. Публичные заявления предусмотрены для общества, они касаются того, что мы делаем в Армении как Европейский союз»,- пояснил Петр Свитальский, добавив, что ни одно высказанное им мнение не оставалось в секрете для его собеседников и компетентных представителей власти страны. Напомним, что 15 июня во время обсуждения «Избирательные процессы в Армении: извлеченные уроки и последующие шаги» в своем выступлении руководитель делегации Европейского союза в Ереване, посол Петр Свитальский, говоря о ходе парламентских выборов, в частности, заявил: «ЕС в своем предварительном докладе отметил, что были случаи подкупа голосов, раздачи взяток, высказывания угроз. В частности, в одном из медицинских учреждений за больных проголосовали врачи. Были случаи, когда людей подвергали избиению и унижали». Посол ЕС предложил не страдать иллюзиями и признал, что это достаточно серьезная проблема. На его взгляд, все стороны должны пойти на компромисс для того, чтобы найти решение. «У меня есть свое собственное мнение по поводу всего этого. Я уверен, что все армяне должны обсудить проблему. Правящие силы пытаются подмять Избирательный кодекс под себя», - сказал европейский чиновник. Одновременно он призвал повысить уровень доверия к Центризбиркому Армении путем вовлечения в его работу представителей широкого спектра политических сил.

«Мы всегда положительно будем относиться к этим дебатам. Но нужно соблюдать определенные правила: до того, как атаковать собеседника, необходимо проверить источник, посмотреть видео и подумать. Уважайте вашего собеседника, роль, которую разные люди играют», - призвал Петр Свитальский, обращаясь к представителям властей Армении.