Мониторинговая комиссия ПАСЕ призывает Баку блюсти свои обязательства

Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ Стефан Шеннак и Сезар Преда, которые 12-14-го июня посетили Азербайджан, выступили с итоговым заявлением по результатам своего визита. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство turan.az. они обсудили вопросы прав человека и основных свобод, выразив свое беспокойство по данному поводу, в связи с арестами последних месяцев. Они выразили надежду, что задержанным не будут предъявляться необоснованные обвинения, и будет проведено беспристрастное расследование. Кроме того, они выразили беспокойство по поводу нетолерантного отношения к свободному волеизъявлению людей и свободы прессы в Азербайджане.

Содокладчики призвали власти Азербайджана блюсти свои обязательства, взятые в соответствии с решениями СЕ.

«Крайне важно создать независимую, прозрачную и эффективную систему, которая обеспечит передачу жалоб по поводу жестокого обращения с заключенными в СЕ. Этот вопрос крайне важен для всех стран-членов СЕ»,- сказано в докладе.