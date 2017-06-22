Германия выводит своих военнослужащих с военной базы в Инджирлике

Депутаты Бундестага большинством голосов приняли решение о выводе Ե своих военнослужащих с военной базы в Инджирлике. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle. Из 569 депутатов Бундестага «за» вывод проголосовали 461 человек, «против» - 85, 23 депутата воздержались.

Таким образом, впервые в истории немецкая армия выведет своих военнослужащих с военной базы на территории страны-члена НАТО, переведя их на базу на территории другой страны-не члена НАТО.

Планируется до сентября перебросить контингент в 260 немецких военнослужащих, 6 разведывательных самолетов Tornado, самолеты-дозаправщики на военную базу Азрак в Иордании.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль 5-го июня выехал в Турцию по вопросу разрешения немецким депутатам посетить военную базу в Инджирлике. До отъезда он дал поянения СМИ, сказав, что депутаты Германии должны иметь возможность посещать своих военнослужащих не единожды, а всегда.

Он подчеркнул, что если Турция не позволит этого, то Германия будет вынуждена искать альтернативную дислокацию для своих военнослужащих.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль сказал также, что причиной напряжения в отношениях между Германией и Турцией стал также факт ареста немецкого журналиста в Турции.

Встреча министра ИД Германии Зигмара Габриэля с министром ИД Турции Чавушоглу состоялась 5-го июня. Чавушоглу дал отрицательный ответ, мотивировав это позицией Германии в вопросе Рабочей партии Курдистана (РКК) и гюленовцев.

Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике.Председателю комиссии МИД Германии Вольфгангу Хельмиху сообщили, что турецкие власти запретили 10-го мая посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. По его мнению, это стало последствием того, что Германия удовлетворила ходатайство турецких военнослужащих, имеющих диппаспорта, о предоставлении им убежища.

Он выразил мнение, что после этого Германия должна отозвать своих военнослужащих, проходящих службу в Инджирлике.

Посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике планировалось на 16-е мая. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости найти альтернативу военной базе в Инджирлике. Об этом она сказала после того, как Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. «Надо изучить альтернативы. Возможный вариант – Иордания»,- сказала она.

После принятия 2 июля 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи, официальная Анкара отказала германским парламентариям в праве посещения военной базы. Представители Турции требовали отказа от резолюции, однако Германия не пошла на поводу турок. Позже обострение в отношениях между Германией и Турцией было связано с запретом предвыборной агитации конституционного референдума в Германии, обвинений, прозвучавших в адрес Германии из уст Эрдогана, арестом журналиста Дениза Юджеля и пр.