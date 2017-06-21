Объем денежных переводов в Армению увеличился на 44 млн долларов

В течение года общий объем денежных переводов в Армению увеличился на 44 млн 554 тыс долларов. Объем переводов в Армению в январе-апреле 2017 года составил 422 млрд 246 млн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Центрального банка, в январе-апреле 2016 года объем переводов составил 377 млрд 692 млн драмов.

Объем частных трансфертов в Армению в первые 4 месяца этого года составил 269 млн 782 тыс долларов, а за аналогичный период прошлого года - 246 млн 432 тыс. Рост в январе-апреле текущего года составил 23 млн 50 тыс долларов.

В январе-апреле 2017 года чистый приток денежных переводов составил 152 млн 464 тыс долларов , а в январе-апреле 2016 года - 131 млн 259 тыс. Рост в январе-апреле составил 21 млн 205 тыс драмов.

Основными направлениями переводов в Армению в первое четыре месяца этого года все еще являются Россия и США.

В январе-апреле объем частных трансфертов из России в Армению составил 229 млн 423 тыс долларов, превысив показатель предыдущего года на 30 млн 365 тыс долларов. В то же время, объем денежных переводов из Армении в Россию снизился на 1 млн долларов. В первые четыре месяца текущего года объем частных трансфертов из Армении в Россию составил 112 млн 43 тыс драмов.

Объем денежных переводов из США увеличился на 1 млн долларов. В январе-апреле текущего года объем переводов составил 53 млн 888 тыс долларов, а в аналогичный период прошлого года - 52 млн 873 тыс долларов. В то же время в январе-апреле текущего года на 25 млн 201 тыс долларов увеличились денежные переводы из Армении в США. Общая сумма переводов составила 51 млн 769 тыс долларов.