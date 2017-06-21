Знаменитые музыканты записали песню в память погибших при пожаре в Лондоне

Сэр Пол Маккартни, Селин Дион, Робби Уильямс, Брайан Мэй, Рита Ора, Пикси Лот и несколько десятков других звезд мировой музыки в среду выпустили сингл в поддержку жертв сильного пожара в жилом доме на западе Лондона и их семей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне — погибли по меньшей мере 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

С 8.00 среды (10.00 мск) новая версия знаменитого хита дуэта Simon and Garfunkel "Bridge over Troubled Water" ("Мост над бурными водами") звучит на всех основных радиостанциях и телеканалах страны, а премьера клипа состоится вечером на телеканале ITV. Также песня доступна в iTunes. Все средства от эфиров и продаж пойдут в пользу погорельцев и родственников погибших.

Идея создания благотворительного сингла принадлежит известному продюсеру Саймону Коуэлу, живущему на западе Лондона и, по его словам, потрясенному новостями о трагедии в Grenfell Tower.

Запись песни заняла три дня и производилась на студии, расположенной примерно в километре от сгоревшего дома.