Международная ассоциация геноцидологов осуждает политику австралийской сети телевещания SBS в вопросе Геноцида армян

Международная ассоциация геноцидологов написала открытое письмо руководителю австралийской сети телевещания SBS Майклу Эбайду, осуждая политику австралийской сети телевещания SBS в вопросе освещения Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает комитет Айдата Австралии.

Это письмо стало настоящим холодным душем для авторов редакционной политики австралийской сети телевещания SBS, которые избегают называть Геноцид армян его истинным имененм. «Отрицание геноцида армян не является историей, это идеологический вопрос. Мы разочарованы тем, что столь авторитетная организация , каковой является австралийская сеть телевещания SBS, избрала этот путь»,- сказано в письме Международной ассоциации геноцидологов.

В мае 2017-го года во время обсуждений в парламенте Австралии представитель партии зеленых Австралии попросил Эбайда внести ясность в утверждения, опубликованные в статье, опубликованной в газете The Australian, в которой, в частности, говорилось о том, что у авторов редакционной политики австралийской сети телевещания SBS имеется особая политика в отношении вопроса Геноцида армян, поскольку журналистам они запрещаютт упоминать это название, предлагая заменить его термином «массовое уничтожение армян».

В ответ на запрос Эбайд сказал: «В SBS мы называем произошедшее термином «массовое уничтожение армян, которое некоторыми воспринимается как геноцид». Думаю, что таким образом мы позволяем читателю понимать, что это спорный вопрос, вокруг которого историки в мире имеют разногласия».

В открытом письме руководителю австралийской сети телевещания SBS Майклу Эбайду председатель Международной ассоциации геноцидологов профессор Эндрью Вулфорд пишет, что называть Геноцид армян «армянской ситуацией», как это сделал Эбайд во время обсуждений в парламенте Австралии, то же самое, как назвать Холокост «еврейской ситуацией».

пересмотреть свою позицию в данном вопросе.

«Мы – как геноцидологи, особо важным пунктом в ваших доводах считаем для себя утверждение о том, будто известные историки в академических кругах спорят по этому вопросу. Это абсолютная фальсификация. Есть группа историков, отрицающих Геноцид армян, которых геноцидологи не принимают в качестве тяжеловесных представителей академических кругов»,- сказал председатель Международной ассоциации геноцидологов профессор Эндрью Вулфорд. Он призвал авторов редакционной политики австралийской сети телевещания SBS