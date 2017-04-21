Геноцид армян оказал глубокое воздействие на современный мир: лидер оппозиции Канады

Руководитель консервативной партии Канады и лидер оппозиции Рона Амброуз выступила с заявлением в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян. Арменпресс представляет текст заявления полностью:

«Каждый год 24 апреля мир поминает мужчин, женщин и детей, которые 102 года назад прошли через ужасные мучения и потеряли жизни. Это день памяти, а также размышления о тех событиях, которые оставили глубокий след на современный мир.

В 2006 году возглавляемое консерватором Стивеном Харпером правительство признало события 1915 года геноцидом. Кроме того, Сенат и Палата представителей Канады также приняли резолюции, которые называют эти события геноцидом.

Каждый год в Канаде и других странах используют эту годовщину, чтобы пролить свет на существующие конфликты и показать, что они не могут иметь такой трагический конец. Это делается также в поддержку глобальных усилий по мирному сосуществованию.

Канада должна и впредь оставаться гордым защитником прав человека и демократических свобод, которые сегодня находятся под угрозой. Именно поэтому мы рады видеть, что армяне и турки Канады могут работать вместе в вопросе установления связей. В эту годовщину я и вся парламентская группа консерваторов присоединяемся ко всем канадцам в памяти жертв и поощряем представителей двух общин проявить добрую волю и продолжать работу по примирению».