В одной из воинских частей МО Армении погиб военнослужащий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

От огнестрельных ранений погиб военнослужащий-контрактник Нарек Завенович Акопян, 1986 года рождения.

Для выяснения обстоятельств случившегося проводится расследование.