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В одной из воинских частей МО Армении погиб военнослужащий


В одной из воинских частей МО Армении погиб военнослужащий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

От огнестрельных ранений погиб военнослужащий-контрактник Нарек Завенович Акопян, 1986 года рождения.

Для выяснения обстоятельств случившегося проводится расследование.



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