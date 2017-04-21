Ахмадинежаду отказали в допуске к выборам президента Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не допущен к регистрации кандидатом на очередных выборах. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

При этом действующий президент Хасан Роухани в число кандидатов вошел. Также в качестве кандидата был утвержден сторонник жесткой линии Эбрахим Раиси.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад подал документы на регистрацию в качестве кандидата. Отмечалось, что данный шаг расценивается как вызов, брошенный верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, который настаивал на отказе бывшего главы государства от участия в этих выборах.

Регистрация кандидатов для участия в президентской кампании началась в понедельник, 10 апреля. Выборы назначены на 19 мая.

Ахмадинежад был президентом страны с 2005 по 2013 год.

Окончательный список кандидатов, которые смогут принять участие в выборах 19 мая, будет объявлен 27 апреля. Сообщается, что о желании баллотироваться заявили более 1600 человек.