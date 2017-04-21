Сегодня, 21-го апреля, начинается предвыборная агитация в выборах Совета старейшин Еревана, которая продлится до 12-го мая включительно. Как передает «Арменпресс»,в выборах принимают участие 3 политические силы: РПА, кандидат в мэры – Тарон Маргарян, блок «Елк», кандидат в мэры –Никол Пашинян, партия «Еркир цирани», кандидат в мэры –Заруи Постанджян. Они представят свои программы.

Блок «Елк» начал свою агиткампанию в полночь, выпустив в небо над парком Победы воздушные шары. 21-го апреля члены блока устроят шествие с улиц Московян, Исаакян, Терян – к Северному проспекту, где пройдет митинг и концерт.

РПА начнет свою агиткампанию с отбытия из центрального офиса партии в административный район Эребуни, где состоится предвыборная встреча РПА.

Партия «Еркир цирани» начнет свою агиткампанию с велопробега, который стартует с площади Свободы 21-го апреля, в 17:00.

Выборы Совета старейшин Еревана пройдут 14-го мая 2017 года.