Вице-президент Индии 24 апреля посетит Армению

Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари 24 апреля с пятидневным визитом посетит Армению и Польшу, проведет переговоры с высшим руководством двух государств вокруг широкого круга вопросов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Indiatoday.

Ансари до 26 апреля будет в Армении. Его будет сопровождать супруга Сальма Ансари, а также министр среднего и малого бизнеса Индии Хирирадж Сингх, депутаты, представители СМИ.

В Ереване Ансари проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и главой МИД Эдвардом Налбандяном.

Ансари проведет встречу также со студентами ЕГУ. 26 апреля вице-президент Индии из Армении отбудет в Польшу.