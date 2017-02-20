Объем торговли Армении с Соединенными Штатами снизился на 21%

В 2016 году объем торговли Армении с Соединенными Штатами составил около 127 млн долларов США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении, по сравнению с 2015 г. этот показатель снизился на 21%.

В отчетном году экспорт из Армении в США составил около 38,79 млн долларов, а импорт из Соединенных Штатов составил около 88,10 млн долларов. В структуре экспорта Армении доля рынка США составила 2,2%, а в структуре импорта - 2,7%.

В 2016 году доля США в общем объеме внешнего товарооборота Армении составила 2,5%.