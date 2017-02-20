Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с Pricewaterhouse Coopers Armenia вопросы привлечения в Армению инвестиций

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял директора армянского представительства Pricewaterhouse Coopers (PwC) Марка Хенни и исполнительного директора PricewaterhouseCoopers Armenia LLC Виктора Налбандяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.

Марк Хенни сказал, что основная цель его визита – расширить сотрудничество и добавил, что, используя свои международные связи, они могут представить в мире инвестиционные программы в Армении, а также предоставить консультативную помощь госструктурам по правильному оформлению инвестиционных пакетов.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян приветствовал представителей Pricewaterhouse Coopers и сказал, что для экономики Армении первостатейной задачей является привлечение инвестиций, и опыт PricewaterhouseCoopers имеет в этом вопросе неоценимое значение.

«Мы готовы к сотрудничеству и благодарны вам за готовность предоставить консультативную помощь и ваш опыт для правильного преподнесения бизнес-среды и возможностей нашей страны. Такая авторитетная организация, используя свою всемирную сеть, сможет сообщить нашей стране авторитет и доверие для привлечения инвесторов»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

«В мире есть множество компаний и индивидуалов со свободными средствами, которые ищут – куда бы сделать вложения, и есть места, где есть подходящая среда для вкладов. Проблема в неверном оформлении инвестиционных пакетов. Мы готовы помочь в этом вопросе»,- сказал Марк Хенни.

В ходе встречи обсуждались различные программы и идеи для правильного представления инвестиционной привлекательности Армении.

Была достигнута договоренность выделить для начала 1-2 программы из списка и приложить к ним общие усилия.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян выделил программу создания свободной экономической зоны на границе Армении с Ираном, куда можно привлечь порядка 500 млн долларов.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян выразил удовлетворение эффективностью встречи и сказал: «Если мы вместе попытаемся правильно оформить инвестиционные пакеты, то сможем привлечь серьезные инвестиции. Мы готовы оказать государственное содействие в этом вопросе».