МЧС РА сообщает, что по состоянию на 12:00 часов 18 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, закрыта дорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы перевал Варденяц и дорога Сотк-Карвачар.

На перевале Варденяц и поворотах Тигранашена дороги М-2 Горис-Сисиан местами гололед.

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин, кроме машин с прицепом.

Согласно информации МЧС Южной Осетии РФ, со стороны России стоят 80 грузовых автомашин.

Закрыты также дороги Мехмана Мартакертского района и Кейсавана Шушинского района.