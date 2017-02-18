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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги


МЧС РА сообщает, что по состоянию на 12:00 часов 18 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, закрыта  дорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы перевал Варденяц и дорога  Сотк-Карвачар.

На перевале Варденяц и поворотах Тигранашена дороги М-2 Горис-Сисиан  местами гололед.

Согласно  информации департамента инфраструктур и территориального развития   ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов  автомашин, кроме  машин с прицепом.

Согласно  информации МЧС Южной Осетии РФ, со стороны России стоят 80 грузовых автомашин.

Закрыты также дороги Мехмана Мартакертского района и Кейсавана Шушинского района.

 



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