Голос команды РПА зазвучит громко – Серж Саргсян

Республиканская партия идет на парламентские выборы с людьми известными, но новой командой, голос которой будет звучать очень громко.

Об этом сказал президент РА, лидер РПА Серж Саргсян 18 февраля на XI съезде Союза добровольцев Еркрапа, проходящем в СКК им. Карена Демирчяна.

“Сегодня Армения стоит на пороге серьезного преобразования, мы проводим переход на парламентскую систему управления. Мы просто обязаны осуществить этот переход, обязаны гарантировать стабильность, законность. Республиканская партия идет на предстоящие парламентские выборы с крепкой командой – с деятелями, которые в случае избрания их народом готовы довести голос Армении из Москвы, Брюсселя, Вашингтона и всех других возможных площадок и трибун, они готовы своей каждодневной работой претворять в жизнь Конституцию, отстаивать свои убеждения в любой дискуссии.

Они не будут врать людям, не будут говорить, что через год превратят Армению в рай, не будут говорить, что газ и электричество станут бесплатными, что молодежь не будут забирать в армию – они будут делать то, что в их силах, с каждым днем продвигая нашу страну вперед”, - как передает Арменпресс, сказал глава государства, добавив, что Республиканская партия идет на парламентские выборы с людьми известными, но новой командой, голос которой будет звучать очень громко. Серж Саргсян сказал, что по его инициативе в пропорциональный список РПА включен также генерал Манвел Григорян – учитывая пройденный им путь.

В представленный в ЦИК пропорциональный список РПА включены 197 кандидатур. Для участия в предстоящих парламентских выборах участвуют 9 политических сил. Очередные парламентские выборы состоятся 2 апреля 2017г. предвыборная агитация начнется 5 марта.