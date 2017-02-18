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На автодорогах Гориса, Капана и Талина гололед


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 09:30 часов 18 февраля  на автодорогах Гориса, Капана и Талина  и на перевале Варденяц местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, из-за метели закрыта  дорога Берд-Чамбарак.

На  дорогах дорожно-строительные компании проводят круглосуточное  дежурство.

Осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

 



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