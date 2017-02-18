На автодорогах Гориса, Капана и Талина гололед
11:01, 18 Февраль, 2017
Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 09:30 часов 18 февраля на автодорогах Гориса, Капана и Талина и на перевале Варденяц местами гололед.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, из-за метели закрыта дорога Берд-Чамбарак.
На дорогах дорожно-строительные компании проводят круглосуточное дежурство.
Осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.
Все остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.