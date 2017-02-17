В Армении разработана концепция развития горнодобывающей промышленности

С целью содействия стабильному развитию в Армении горнодобывающей отрасли в рамках поручения премьер-министра РА была разработана концепция развития сферы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Начальник отдела полезных ископаемых и общей геологии управления по недрам Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Шушаник Керобян сообщила, что в концепции подняты основные проблемы, препятствующие развитию горнодобывающей отрасли – отсутствие комплексной политики и стратегии сферы, существующие пробелы в институциональном поле, упущения в сфере управления окружающей средой, социально-экономические, финансовые и прочие проблемы.

“В качестве первоочередного решения предлагается разработать стратегию горнодобывающей отрасли с подключением министерств, гражданского общества, горнодобывающих предприятий, потенциалных инвесторов, международных компаний-доноров и других заинтересованных сторон”, - заявила она.