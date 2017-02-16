В связи с празднованием дня рождения Ованнеса Туманяна в Доме-музее писателя будут выставлены ковры ручной работы

19 февраля – ко дню рождения выдающегося армянского писателя Ованнеса Туманяна в Доме-музее писателя будут организованы различные интересные мероприятия. Об этом, по сообщению «Арменпресс», 16 февраля в беседе с журналистами заявила заместитель директора Дома-музея Ани Егиазарян.

“Мы создадим царство теней, которое станет уголком таинственного мира света и тьмы. Оно порадует и детей, и взрослых”, - отметил она.

По словам Ани Егиазарян, у Туманяна были огромные коллекции различных предметов, часть которых была представлена в прошлом году, а остальную часть они планируют представить в этом году.

“Будут выставлены собранные писателем минераллы, детские игры и книги, известные в различных странах, которые он собирал и пытался рассказать о них, ковры ручной работы и пр.”, - заявила замдиректора музея.

Поскольку 19 февраля в Армении является и Днем дарения книг, то и Дом-музей выступит с новой инициативой. “Мы продемонстрируем созданные вручную книжки со сказками Ованнеса Туманяна. Посетители смогут понаблюдать за процессом создания этот мягких книжек. В дальнейшем люди смогут заказывать другие варианты сделанных вручную книжек с любыми сказками”, - заявила она.

В случае поддержки со стороны государства к 150-летию писателя будет представлен новый экспозиционный показ.