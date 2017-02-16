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Блок «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит Сейран Оганян


Пропорциональный список блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«Пропорциональный список блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Имена прочих опубликуем чуть позже»,- сказал зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

В этот блок включены партии «Консолидация» и «Наследие», а также  бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Они подписали соответствующее соглашение. 



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