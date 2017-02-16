Блок «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит Сейран Оганян

Пропорциональный список блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«Пропорциональный список блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Имена прочих опубликуем чуть позже»,- сказал зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

В этот блок включены партии «Консолидация» и «Наследие», а также бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Они подписали соответствующее соглашение.