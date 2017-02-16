В Гюмри имеется потенциал для привлечения туристов: мэр Гюмри Баласанян представляет смелые программы по благоустройству города

Мэр Гюмри Самвел Баласанян думает, что для развития города надо активнее работать с инвесторами. Об этом и о многом другом он рассказал в беседе с «Арменпресс».

-Г-н Баласанян, на днях с рабочим визитом в Гюмри побывал премьер-министр Армении Карен Карапетян. Было подчеркнуто, что правительство Армении заинтересовано в инвестициях в Гюмри. Какие программы вы можете выделить, какие направления являются перспективными?

- Премьер-министр Армении Карен Карапетян выдвинул серьезную программу по реконструкции исторического города. Это первая пилотная программа, включающая 2 улицы – Руставели и Шираза. Будет создан особый фонд, с серьезными вкладами. С ним приехали представители деловых кругов, заинтересовавшиеся этими программами.

В эти дни состоялась презентация проекта развития исторического центра Кумайри, разработанная ЦБ Армении и фондом благоустройства Гюмри «Надежда». Первые шаги уже сделаны, для дальнейших все мы должны будем приложить усилия.

-В ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна говорилось о нынешнем состоянии шамятников культуры, их восстановлении. Какие шаги запланированы в этом внаправлении? Есть ли полный учет строений, имеющих историческое значение?

-Да, конечно есть, исследования проводились также и фондом благоустройства Гюмри «Надежда». Для благоустройства Гюмри необходимо активное сотрудничество с инвесторами.

- в связи с реэксплуатацией а/п «Ширак» много говорится о развитии туризма в Гюмри. Каковы ожидания с этой точки зрения?

-С декабря прошлого года в Гюмри начал летать лоукостер «Победа», 3 раза в неделю, и на данный момент а/п «Ширак» работает перегруженно. В а/п «Ширак» планируется вловить 10 млн долларов, из которых 2.5 млн долларов пойдет на реконструкцию зала обслуживания

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Интервью Сюзи Мурадян