Предстоящие новости: 16 02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 16-го февраля, состоится очередное заседание правительства Армении. Будет обсуждаться вопрос выборов Совета старейшин Еревана. По проекту, они состоятся 14-го мая.

Другой вопрос – стратегическая программа развития науки на 2017-2020 годы.

Партии и блоки публикуют свои предвыборные списки. Лидер партии”Национальная безопасность” Гарник Исагулян и директор института Кавказа Александр Искандарян выступят по теме: внутриполитическая ситуация, новые блоки, новые списки.

В Суде первой инстанции округов Кентрон и Норк- Мараш состоится второе заседание по делу гл. редактора сайта Analitik.am Ани Ованисян по иску депутата НС Армении Тиграна Уриханяна по поводу шантажа с угрозой публикования в сайте Analitik.am недостоверных сведений о нем и о его семье.

Сегодня, 16-го февраля, состоится официальное оглашение результатов и награждение победителей конкурса по математике среди учеников 5-6 классов 23-х средних школ по математике. Организаторы - МНО РА и образовательный сайта “Моя школа”. Присутствуют замминистра НО Карине Арутюнян, вице-мэр Еревана Арам Сукиасян и нач. управления по образованию Гаяне Согомонян.

Сегодня, 16-го февраля, состоится пресс-конференция главы компании “Санитек” Аргишти Тиграняна, главы управления коммунального хозяйства мэрии Грайра Антоняна, подполковника спсательной службы МЧС Гранта Чагаряна, нач. НКГО автомобильных дорог Армении Грачья Багдасаряна. Тема: снегоуборка и чрезвычайные ситуации в 2016-2017г.

Сегодня, 16-го февраля, состоится пресс-конференция замдиректора Дома-музея Туманяна Ани Егиазарян. Тема: Навстречу дню рождения Туманяна и Дню Книги.

В Доме-музее Арама Хачатуряна состоится очередной концерт из цикла “Картинки с выставки”. Выступают дуэт “Абгар Мурадян” и Гос. Молодежный оркестр РА, солисты Геворк Аветисян /флейта/, Давид Гюламирян /кларнет/, Николай Погосян /фагот/, Лилит Закарян /фортепьяно/.

19-го февраля в Доме камерной музыки состоится концерт ансамбля Арт Синема. Сегодня, 16-го февраля, состоится пресс-конференция альтиста В.ОВеяна, скрипача Айка Варданяна и др, которые расскажут о предстоящем событии и планах ансамбля.

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