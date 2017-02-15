Комитет Айдата США призывает Госдеп США воспротивиться продаже Азербайджану «Железного купола» - израильской системы ПРО, созданной на основе американких технологий.

Как сообщили «Арменпресс» в комитете Айдата США, 13-го февраля комитетнаправил письмо в Бюро по военно-стратегическим вопросам Госдепа США, в котором просил официально воспротивиться продаже Азербайджану «Железного купола», поскольку то противоречит интересам США. Нагнетая в регионе обстановку и повышая вероятность конфликтов, препятствуя мирным процессам, одновременно, предоставляя возможность попадания новейших технологий в руки антиамериканских сил». Аппелируя к закону о свободе информации, Комитет Айдата США просил предоставить им официальную информацию о возможной продаже Азербайджану «Железного купола».

« «Железный купол» в руках Алиева станет оружием предупреждающего удара. Это поощрит его к агрессии. Продажа Азербайджану «Железного купола» повредит мирному процессу и всем усилиям в этом направлении со стороны ОБСЕ и США, а это чревато дестабилизацией региона и возможностью того, что «Железный купол» может оказаться в руках антиамериканских сил – от Беларуси до Севернок Кореи»,- сказал Председатель комитета Айдата США Арам Амбарян.

В прессе сведения о продаже Азербайджану «Железного купола» появились после встречи президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Израиля Нетаньяху в декабре 2016 года.