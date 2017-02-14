В вопросе урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы кроме победы армян Арцаха не может быть иного решения: Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 14 февраля встретился со студентами ЕГУ, Академии государственного управления Армении, Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В.Брюсова и Европейской региональной академии образования, проходящих учебную практику в НС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в беседе, прошедшей в теплой и непринужденной атмосфере, вице-спикер НС ответил на многочисленные и разнообразные вопросы студентов, касающиеся процесса урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, идеологии народ – армия, парламентской дипломатии, сохранения национальных и христианских ценностей, роли партий в политических процессах.

Э.Шармазанов подробно представил студентам этапы урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, предпринятые шаги, усилия Минской группы (МГ) ОБСЕ и международного сообщества в разрешении конфликта.

“Мы ожидаем от сопредседателей МГ и международного сообщества исключительно справедливой позиции по урегулированию конфликта, вытекающей из трех известных принципов и Устава ООН”, - отметил Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС, обратившись к приоритетным направлениям официальной и парламентской дипломатии нашей страны в урегулировании проблемы, подчеркнул: “Наша цель, чтобы наши соотечественники жили и созидали в свободной и независимой стране. Мы должны доказать всему миру, что победа армян Арцаха не имеет альтернативы”.

Э.Шармазанов говорил также о сохранении и распространении национальных и христианских ценностей и в этом контексте подчеркнул роль опирающегося на эти ценности демократического государства.

В завершение встречи г-н Шармазанов посоветовал студентам быть оптимистами в преодолении проблем, вооружиться знаниями и избрать конкурентоспособную на рынке труда профессию.

По просьбе студентов вице-спикер высказал также свою точку зрения по многочисленным вопросам, касающимся внутри- и внешнеполитических процессов Армении.