Список предвыборного блока «Елк» возглавит Эдмон Марутян
В предстоящих парламентских выборах список предвыборного блока «Елк» возглавит председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марутян. Как передает «Арменпресс», вторым номером стоит председатель партии «Республика» Арам Саргсян, третьим – член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.
Эта очередность была установлена голосованием.
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