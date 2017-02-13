Правительство Армении созвало внеочередное заседание

Правительство Армении созвало 13-го февраля внеочередное заседание, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Правительство Армении признало недействительным свое предыдущее решение от 9-го февраля о созыве внеочередного заседания НС Армении за номером N96-Ա. Министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян отметил, что в результате совещания по этому вопросу с руководством НС Армении они пришли к выводу, что вопросы, заявленные для обсуждения в НС Армении на внеочередном заседании, могут пполностью уместиться в повестке очередного заседания НС Армении в ходе четырехдневки, которая начнется 27-го февраля.

Правительство Армении одобрило законопроект о внесении изменений в Административный кодекс Армении и признало его безотлагательным. В частности, речь идет о регистрирующих устройствах на избирательных участках, и о порядке организации их работы, об админстративных производствах в отношении лиц, отказавшихся обслуживать данные технические устройства и т.п.