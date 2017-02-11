Артур Алексанян – лидер рейтинговой таблицы Всемирного союза спортивной борьбы
Чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян /98 кг/ возглавил рейтинговую таблицу Всемирного союза спортивной борьбы.
Как передает Арменпресс, на втором месте в таблице Всемирного союза спортивной борьбы среди борцов весовой категории 66 кг – олимпийский вице-чемпион Мигран Арутюнян. Карен Асатрян – на 15 месте. В весовой категории 71 кг на 8 месте чемпион Европы Варшам Боранян. Арсен Джулфалаян на 13 месте, а на 14-м – Карапет Чальян. Среди борцов весовой категории 85 кг на 14 месте Максим Манукян.
09:07, 10.02.2017
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