Европейский институт омбудсменов посчитал арест и экстрадицию блогера Лапшина крайне тревожащими

Европейский институт омбудсменов (ЕИО) сделал заявление по поводу экстрадиции Беларусью блогера Лапшина Азербайджану. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе сообщает офис Защитника прав человека Армении.

«Европейский институт омбудсменов считает арест и экстрадицию журналиста и блогера Лапшина крайне тревожащими, это создает недопустимую ситуацию, когда нарушены свобода слова и прессы.

С учетом того, что посещения НКР журналистами и членами гражданского общества имеют неоценимое гуманитарное значение, они обеспечивают также возможность иметь достоверную и объективную информацию о положении на местах. Любое действие, направленное на ограничение демократической миссии журналиста, подлежит строгому осуждению. Экстрадиция Лапшина является угрозой европейким ценностям, лежащим в основе свободы слова и прессы.

Кроме того, экстрадицию журналиста и блогера Лапшина надо считать тревожащей в аспекте возможного бесчеловечного обращения и пыток, чему свидетельством шумное освещение его экстрадиции в прессе, его транспортировка в наручниках, с вооруженной охраной.

По некоторым сведениям, в адрес Лапшина поступают письма с угрозами из-за его профессиональной деятельности.

Европейский институт омбудсменов приветствует любые отклики в защиту свободы слова, включая НКР и др., которые уже прозвучали в ОБСЕ, со стороны отдельных официальных лиц и правозащитных организаций.

Подобная порочная практика должна быть строго осуждена».

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.