Швейцария видит решение карабахского вопроса исключительно мирным путем: посол

Швейцария выразила свою четкую позицию в карабахском вопросе, поддерживая идею его мирного разрешения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Швейцарии в Армении Лукас Гассер. По его словам, режим перемирия, устаовленный в 1994 году, нужно однозначно уважать.

«В 1996 и в 2014 годах Швейцария председательствовала в ОБСЕ. В этот период мы были интенсивно включены в процессы урегулирования отношений Армении с соседями. Карабахский конфликт пока не урегулирован. Должно быть подписано мирное соглашение, это предполагает большой дипломатический процесс, особенно, в рамках ОБСЕ. Мы также должны понимать, что не все происходит публично. Надо найти стабильное решение вопроса и установить мир. Если Швейцария может как-то этому способствовать – то мы будем рады протянуть руку»,- сказал посол Швейцарии в Армении Лукас Гассер.

Военный этап карабахского конфликта возник в 1991г., когда, в ответ на требование народа НКР о самоопределении азербайджанские власти попытались решить вопрос военным путем. Силы советского КГБ под предлогом проверки паспортного режима начали проводить этнические чистки, что привело к тысячам жертв и значительным материальным потерям. Затем в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня. Сейчас переговоры идут с посредничеством Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан по сей день не выполняет резолюцию Совбеза ООН, продолжает гонку вооружений в регионе, угрожая прибегнуть к силовому разрешению конфликта.