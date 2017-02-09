Окончательной договоренности о проведении встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Мюнхене пока не достигнуто

Окончательной договоренности о проведении встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Мюнхене пока не достигнуто. Как сообщает Арменпресс, об этом на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не настаиваем на проведении встреч и консультаций. Мы их предлагаем и согласуем с соответствующими сторонами. График встреч (главы МИД РФ Сергея Лаврова – ред.) в Боне и Мюнхене сейчас как раз вырабатывается», - сказала Захарова, добавив, что проинформирует о встречах после согласования.

«Сейчас я могу точно сказать, что контакты со сторонами (нагорно-карабахского конфликта – ред.) продолжатся. Когда и где? Я об этом я скажу позже, когда этот вопрос будет согласован», - отметила представить МИД РФ.