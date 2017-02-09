Граждане Индии смогут получать въездные визы в Армению и на пограничных пропускных пунктах

Граждане Индии, имеющие вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Государстве Катар, Государстве Кувейт и Султанате Оман, смогут получать въездные визы в Армению и на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Данное решение было утверждено на заседании правительства РА, его представил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, передает «Арменпресс».

«Принятие проекта обусловлено необходимостью стимулирования туристического потока в Армению из стран региона Персидского залива (за исключением Саудовской Аравии), - заявил Налбандян.

Ввиду того, что граждане этой страны могут получить въездные визы на контрольно-пропускных пунктах РА, а также то обстоятельство, что в этих странах проживает значительное число граждан Индии, возникла необходимость упростить для них въезд в Армению посредством предоставления возможности получать въездные визы на пограничных пропускных пунктах.