Армяне, убившие в Стамбуле ювелира армянского происхождения, приговорены к пожизненному заключению

Трое подозреваемых в убийстве 85-летнего ювелира армянского происхождения в квартале Шишли в Стамбуле, приговорены к пожизненному заключению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Подозреваемые Арам Ованнисян, Артур Айвазян и Сергей Микаэлян, вместе с другими 6 подозреваемыми, присутствовали на судебном заседании 7-го суда по особо важным делам Стамбула.

Отвечая на вопросы с помощью переводчика, Артур Айвазян сказал, что совершенное ими преступление не было предумышленным, они проникли в дом лишь с целью совершить кражу. «Мы не хотели их убивать, мы лишь хотели совершить кражу. Мы им не причинили травм, не били их. Наши действия надо рассматривать как кражу»,- сказал он.

Подозреваемые Арам Ованнисян, Артур Айвазян и Сергей Микаэлян были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в предумышленном убийстве Акопа Демирджи. За побои, нанесенные Седе-Аиде Демирджи, которые квалифицировались как попытка убийства, они получили срок еще в 15 лет, за вооруженный грабеж – 10 лет, и за нанесение ущерба имуществу – 3 месяца 10 дней.

Другие подозреваемые были признаны невиновными вследствие недостатка улик.

6-го февраля 2016 года в квартале Шишли в Стамбуле бандиты напали на дом пожилых супругов Акопа и Седы-Аиды Демирджи. Они украли из дома ценные вещи и 100 тысяч лир (34 тысячи долларов). Они связали супругов особым образом - «как свиней», что позволяет предположить мотивы ненависти.

О происшедшем сообщил служитель, которому супруги не открыли дверь в обычное время. Акоп Демирджи задохнулся в путах, а Седа-Аида Демирджи попала в больницу, откуда позже была выписана.

После преступления полиция начала расследование, были взяты записи с камер наблюдения в квартале. Стало известно, что напали 3 человека, которые позже арендовали машину и выехали в Трапизон, где и были обнаружены и задержаны. Они намеревались с фальшивыми документами перейти грузинскую границу. Задержаны также 5 человек, которые помогли им организовать преступление.

10-го февраля прокуратура Трапизона распространила заявление, в котором говорится, что из 8 арестованных пятеро – женщины; все они являются гражданами Армении. Это Артур А., Арам Е., Сергей Б., Марианна Е., Лида Б., Наргиз Б., Арминэ М., Кристина М. Один из преступников был служителем в доме Демирджи. По предварительной версии, именно он организовал преступление.

МИД Армении подтверждает сведения о том, что задержанные по обвинению в нападении на армянскую семью в Стамбуле лица являются, по предварительным сведениям, гражданами Армении.