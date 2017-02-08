Надо поднять вопрос экстрадиции Лапшина в международных инстанциях: Киро Маноян

Вопрос экстрадиции Лапшина надо поднять в международных инстанциях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал ответственный по политическим вопросам Айдата АРФД Киро Маноян.

«Армянская сторона должна попытаться выразить свою обеспокоенность тем, что подобные шаги не будут способствовать процессу мирного урегулирования. Мы должны поднять вопрос экстрадиции Лапшина в международных инстанциях. Как вы знаете, во многих странах прошли акции протеста, и этот процесс надо продолжить»,- сказал ответственный по политическим вопросам Айдата АРФД Киро Маноян.

По его словам, надо, в любом случае, выяснить суть этого вопроса, понять, какие подтексты кроются в нем. Ведь до этого в НКР побывали многие иностранные граждане, которые оказались в «черном списке» Азербайджана. Однако в отношении них Азербайджан не возбуждал уголовного преследования. Киро Манояна удивляет, что Беларусь не попыталась выяснить других причин требования экстрадировать Лапшина, удовлетворившись лишь причиной его посещения НКР.

«Это нелепое обоснование, следовательно, надо этому противодействовать. Как мы знаем, об этом говорил комиссар ОБСЕ по вопросам свободы печати, выразив свою обеспокоенность. Было бы хорошо, если бы вопрос подняли в НС Армении, надо поощрить обращение Лапшина в ЕСПЧ. Надо поработать с общественными секторами в РФ и Израиле»,- сказал ответственный по политическим вопросам Айдата АРФД Киро Маноян.

По его словам, Беларусь продолжает ставить антиармянские акценты в своих действиях с Азербайданом.

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.