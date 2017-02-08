Дело Лапшина станет обратным прецедентом – повысив интерес к Арцаху: Рубен Меликян

Азербайджану не удастся превратить дело блогера Александра Лапшина юридическим прецедентом, поскольку доводы, лежащие в его обосновании, противоречат любому демократическому институту и государству. Как передает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека НКР Рубен Меликян, комментируя экстрадицию Лапшина в Азербайджан.

«Предприняв уголовное преследование блогера Александра Лапшина, Азербайджан преследовал целью сформировать прецедент и заглушить свободное слово об Арцахе и напугать его возможных визитеров.

После того, как в течение 2 месяцев Лапшина продержали в заключении по обвинениям, противоречащим основным правам человека, 7-го февраля Беларусь выдала его Азербайджану.

Предприняв уголовное преследование блогера Александра Лапшина, Азербайджан преследовал целью сформировать прецедент и заглушить свободное слово об Арцахе и напугать его возможных визитеров.

Тем не менее, Азербайджану не удастся превратить дело блогера Александра Лапшина юридическим прецедентом, поскольку доводы, лежащие в его обосновании, противоречат любому демократическому институту и государству.

Более того - дело Лапшина станет обратным прецедентом, повысив интерес к Арцаху среди преданных идеалам правозащитников и журналистов. Призываю все структуры диаспоры, журналистское сообщество включиться в процесс формирования обратного прецедента по делу Лапшина»,- сказал Защитник прав человека НКР Рубен Меликян.