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Дело Лапшина станет обратным прецедентом – повысив интерес к Арцаху: Рубен Меликян


Азербайджану не удастся превратить дело блогера Александра Лапшина юридическим прецедентом, поскольку доводы, лежащие в его обосновании, противоречат любому демократическому институту и государству. Как передает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека НКР Рубен Меликян, комментируя экстрадицию Лапшина в Азербайджан.

 «Предприняв уголовное преследование блогера Александра Лапшина, Азербайджан преследовал  целью сформировать прецедент и заглушить свободное слово об Арцахе и напугать его возможных визитеров.

После того, как в течение 2 месяцев Лапшина продержали в заключении по обвинениям, противоречащим основным правам человека, 7-го февраля Беларусь выдала его Азербайджану.

Предприняв уголовное преследование блогера Александра Лапшина, Азербайджан преследовал  целью сформировать прецедент и заглушить свободное слово об Арцахе и напугать его возможных визитеров.

Тем не менее, Азербайджану не удастся превратить дело блогера Александра Лапшина юридическим прецедентом, поскольку доводы, лежащие в его обосновании, противоречат любому демократическому институту и государству.

Более того - дело Лапшина станет обратным прецедентом, повысив интерес к Арцаху среди преданных идеалам правозащитников и журналистов. Призываю все структуры диаспоры, журналистское сообщество включиться в процесс формирования обратного прецедента по делу Лапшина»,- сказал  Защитник прав человека НКР Рубен Меликян.



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