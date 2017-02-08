Приток туристов в Арцах не иссякнет: МИД Армении прореагировал на экстрадицию Лапшина

7-го февраля блогер Александр Лапшин – гражданин РФ и Израиля, спецрейсом был доставлен в Баку. Экстрадиция Лапшина является грубым нарушением свободы слова и передвижений. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя экстрадицию Лапшина в Азербайджан.

В комментариях Балаяна сказано: «Преследование Лапшина, его выдача Азербайджану являются грубым нарушением свободы слова и передвижений, что в очередной раз показывает разницу между демократией и диктатурой. Однозначно, что приток в Арцах туристов, общественных и культурных деятелей не иссякнет, а преумножится».