Мантуров рассказал о планах по поставкам Армении SSJ100

Россия может в течение пяти лет поставить Армении не более 10 самолетов Sukhoi SuperJet 100, первые поставки могут составить от двух до четырех лайнеров к 2019 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.

"Речь идет о поставке в общей сложности не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет. Начать от двух до четырех самолетов. Если в этом году мы сформируем понятную программу, найдем для этого решение, в том числе по источникам, то с учетом цикла производства в лучшем случае поставка будет в конце 2018 — начале 2019 года. Я думаю, более реалистично будет к 2019 году, потому что и 2017, и 2018 годы сверстаны с точки зрения заказов и поставки комплектующих", — рассказал министр.

Об обсуждениях поставок самолетов Sukhoi SuperJet 100 в Армению глава Минпромторга РФ говорил в ноябре прошлого года.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.