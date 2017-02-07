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В Ереване с 27-го января по 2-е февраля появились на свет 414 детей


В родильных домах Еревана в период с 27-го января по 2-е февраля  появились на свет 414 детей - 213 мальчиков и 191 девочка.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в муниципальные амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения обратился 33361 гражданин.



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