В Ереване с 27-го января по 2-е февраля появились на свет 414 детей

В родильных домах Еревана в период с 27-го января по 2-е февраля появились на свет 414 детей - 213 мальчиков и 191 девочка.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в муниципальные амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения обратился 33361 гражданин.