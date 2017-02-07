Паромная переправа 1 вагона для Армении подешевеет на 80%

ЗАО «ЮКЖД» объявляет о снижении до 80% тарифов на перевозку грузов вагонами в международном железнодорожно-паромном сообщении порт Кавказ-Поти. С целью активизации экспортно-импортных грузоперевозок Армении и повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» сообщает о снижении тарифов на перевозку грузов вагонами в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порт Кавказ-Поти. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Подобное снижение стало возможным благодаря выкупу со стороны ЮКЖД мест на пароме, курсирующем по указанному маршруту, а также переговорам об упрощении порядка перевозок и оптимизации тарифов на грузоперевозки с международными партнерами. Скидки на перевозку паромом одного вагона в/из Армении составят в среднем 2 тыс долларов. «Скидки дифференцированы и будут устанавливаться индивидуально для каждого вида грузов. По некоторым номенклатурам тарифы будут снижены на 80%. К примеру, перевозка одного вагона перлита обойдется в 1 тыс долларов, а вагона соков и минеральных вод – 1,3 тыс долларов. Отмечу, что ранее тариф на перевозку паромом одного вагона с любым грузом составлял 5 тыс. долларов», - сказал начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания ЗАО «ЮКЖД» Дмитрий Гвоздев. Снижение, в частности, коснется перевозки зерновых грузов, кормов для животных, спиртов и коньячных изделий, макаронных изделий, перлита, соков и минеральных вод. Таким образом, снижение тарифов на железнодорожно-паромные грузоперевозки затронет всех экспортеров и импортеров, перевозящих товары в/из Армении. Кроме того, что паромные перевозки по сравнению с автомобильными стали дешевле, они являются более безопасными и стабильными. Перевозки в сообщении порт Кавказ-Поти с 10 февраля будут осуществляться трижды в месяц по графику и без задержек из-за неблагоприятных погодных условий и многокилометровых очередей как это бывает на КПП Верхний Ларс в случае с автотранспортом. Помимо этого железнодорожно-паромные перевозки наиболее оптимальны с точки зрения логистики, поскольку не требуют дополнительной перевалки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт, и осуществляются исключительно в вагонах по железной дороге. Предлагаемые скидки позволят также снизить конечную стоимость товаров, что выгодно и армянским потребителям, и производителям отечественной продукции. Предлагаемые скидки будут распространяться не только на грузоперевозчиков, осуществляющих перевозки в адрес Армении из России, но и грузов, следующих из европейской части России в Иран по территории Армении, а также товаров из стран СНГ в случае их перевозки в РА по территории России. ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является 100% дочерней компанией ОАО “Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.